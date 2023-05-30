Опубликовано видео ДТП с BMW, которая сбила четырех человек в Мытищах

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Мытищах, где автомобиль BMW сбил четырех человек. Момент ДТП попал на видео, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.

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Инцидент произошел на Олимпийском проспекте. По предварительным данным, автомобиль BMW столкнулся с попутной машиной, после чего выехал на тротуар, где сбил пешеходов. В результате происшествия трех человек госпитализировали, 16-летнему подростку помощь оказали на месте.