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Прокуратура опубликовала момент ДТП с BMW, которая сбила четырех человек в Мытищах

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Мытищах, где автомобиль BMW сбил четырех человек. Момент ДТП попал на видео, которое опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Опубликовано видео ДТП с BMW, которая сбила четырех человек в Мытищах
© Газета.Ru

Инцидент произошел на Олимпийском проспекте. По предварительным данным, автомобиль BMW столкнулся с попутной машиной, после чего выехал на тротуар, где сбил пешеходов. В результате происшествия трех человек госпитализировали, 16-летнему подростку помощь оказали на месте.

По данным Telegram-канала Shot, различные травмы получили пешеходы в возрасте 68, 60 и 38 лет.

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