$80.69+0.6386.51+0.61

В Челябинской области женщина-водитель устроила ДТП, испугавшись залетевшего в салоне шмеля

В Челябинской области шмель спровоцировал дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Агентства новостей «Доступ».

Дорожно-транспортное происшествие спровоцировал шмель
© Газета.Ru

Отмечается, что на 11-м километре дороги Кыштым – Сайма автомобиль Suzuki Liana, под управлением женщины, съехал с проезжей части и врезался в дерево. Пострадали две находившиеся в салоне пассажирки. Они получили травмы разной степени тяжести. Бригадой скорой помощи обе доставлены в больницу Кыштыма.

В аварии женщина-водитель не пострадала. Выяснилось, что причиной ДТП стал шмель. Он залетел в открытое окно и испугал водителя. После этого женщина потеряла контроль над машиной.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий