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Водитель машины каршеринга устроил массовое ДТП в Москве

Водитель каршерингового автомобиля устроил массовое ДТП на Западе столицы. Как сообщает РЕН ТВ, это случилось в районе метро «Митино».

Мужчина на высокой скорости влетел в пять автомобилей, которые были припаркованы у обочины. Среди них - дорогостоящие иномарки, в числе которых BMW и Lexus.

Больше всего пострадали машины, которые стояли в конце колонны. Уточняется, что из-за удара у них полностью разбиты передние и задние части кузова. Также выпущены подушки безопасности.

36-летний виновник аварии после случившегося сам дошел до кареты скорой помощи. Его госпитализировали.

Владелец наиболее пострадавшей машины после случившегося поинтересовался у мужчины, куда он торопился.

«Он членораздельно ничего ответить не смог. Либо в состоянии шока, либо под чем-то был», - заявил собеседник.

Ранее Telegram-канал «ACT-54» сообщил, что в Новосибирске водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo врезался в припаркованные машины около в ЖК «Матрешки».

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