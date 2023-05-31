Водитель машины каршеринга устроил массовое ДТП в Москве

Водитель каршерингового автомобиля устроил массовое ДТП на Западе столицы. Как сообщает РЕН ТВ, это случилось в районе метро «Митино».

Мужчина на высокой скорости влетел в пять автомобилей, которые были припаркованы у обочины. Среди них - дорогостоящие иномарки, в числе которых BMW и Lexus.

Больше всего пострадали машины, которые стояли в конце колонны. Уточняется, что из-за удара у них полностью разбиты передние и задние части кузова. Также выпущены подушки безопасности.

36-летний виновник аварии после случившегося сам дошел до кареты скорой помощи. Его госпитализировали.

Владелец наиболее пострадавшей машины после случившегося поинтересовался у мужчины, куда он торопился.

«Он членораздельно ничего ответить не смог. Либо в состоянии шока, либо под чем-то был», - заявил собеседник.