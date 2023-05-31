Выпивший шесть литров пива самокатчик протаранил четыре машины

В Новокузнецке молодой человек на электросамокате врезался в четыре автомобиля, сообщает Telegram-канал Mash Siberia, который опубликовал запись происшествия.

Во дворе на улице Строителей мужчина столкнулся с двумя автомобилями Toyota, а затем врезался в Renault и Kia. Сотрудники ДПС задержали самокатчика. В разговоре с правоохранителями нарушитель признался, что перед поездкой выпил шесть литров пива.