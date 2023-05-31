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В Новокузнецке мужчина врезался в четыре машины на электросамокате

В Новокузнецке молодой человек на электросамокате врезался в четыре автомобиля, сообщает Telegram-канал Mash Siberia, который опубликовал запись происшествия.

Выпивший шесть литров пива самокатчик протаранил четыре машины
© Газета.Ru

Во дворе на улице Строителей мужчина столкнулся с двумя автомобилями Toyota, а затем врезался в Renault и Kia. Сотрудники ДПС задержали самокатчика. В разговоре с правоохранителями нарушитель признался, что перед поездкой выпил шесть литров пива.

Сотрудники ГИБДД составили четыре протокола по фактам ДТП и выписали мужчине штраф в 1,5 тыс. руб., сейчас эксперты оценивают нанесенный машинам ущерб.

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