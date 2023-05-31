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В Москве водитель каршеринга повредил четыре автомобиля в ДТП на Митинской улице

В Москве произошла авария с участием пяти автомобилей, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на ГУ МВД России по столице. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсетях.

Водитель каршеринга устроил массовое ДТП в Москве
© Газета.Ru

ДТП на улице Митинская случилось 31 мая около 4:20. Каршеринговый Nissan Qashqai врезался в припаркованные на краю проезжей части автомобили. На кадрах с места аварии видно, что повреждения получили BMW, две Hyundai и Volvo.

Как уточняет «360», еще одним пострадавшим автомобилем стал Lexus, который стоял перед BMW. Водителя Nissan, мужчину 1987 года рождения, госпитализировали с травмой ноги.

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