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СМИ: в Москве столкнулись полицейское авто и такси

Утром в среду, 31 мая, в центре Москвы произошла авария с участием полицейской машины и такси. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Полицейская машина вылетела на тротуар в центре Москвы
© globallookpress.com

По данным канала, два автомобиля столкнулись на Покровке. Обстоятельства ДТП не уточняются.

На записи, опубликованной «112», видно, что полицейское авто вылетело на тротуар и оказалось вплотную к стене магазина.

«112» отмечает, что несколько человек находятся в шоковом состоянии после аварии, их осматривают врачи.

По предварительным данным Telegram-канал Mash, в аварии пострадал один человек. Mash уточняет, что полицейская машина вылетела на тротуар на улице Маросейка.

Ранее полицейский автомобиль столкнулся с такси на Моховой улице в центре Москвы. В ДТП пострадали два человека.

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