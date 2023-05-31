Полицейская машина вылетела на тротуар в центре Москвы

СМИ: в Москве столкнулись полицейское авто и такси
Утром в среду, 31 мая, в центре Москвы произошла авария с участием полицейской машины и такси. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, два автомобиля столкнулись на Покровке. Обстоятельства ДТП не уточняются.
На записи, опубликованной «112», видно, что полицейское авто вылетело на тротуар и оказалось вплотную к стене магазина.
«112» отмечает, что несколько человек находятся в шоковом состоянии после аварии, их осматривают врачи.
По предварительным данным Telegram-канал Mash, в аварии пострадал один человек. Mash уточняет, что полицейская машина вылетела на тротуар на улице Маросейка.
Ранее полицейский автомобиль столкнулся с такси на Моховой улице в центре Москвы. В ДТП пострадали два человека.