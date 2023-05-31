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Очередь из трамваев из-за сбитого в Москве самокатчика попала на видео

Массовую остановку составов спровоцировало ДТП с участием трамвая и самокатчика в Москве у станции метро «Новокузнецкая». Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Замоскворечье и Якиманка М125».

На ролике видно, что на трамвайных путях стоит машина скорой помощи, автомобили ДПС и ЦОДД. Рядом лежит самокат кикшеринга — водитель решил проехать по пешеходному переходу, не слезая с транспортного средства. В пробке из-за ДТП встали как минимум пять трамваев.

Как сообщает MK.RU, в ДТП пострадала 30-летняя женщина. В тяжелом состоянии она была госпитализирована.

Ранее в Москве самокатчик врезался в шлагбаум и упал. «Месть» ограждения виновнику столкновения попала на видео.

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