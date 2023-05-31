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112: ДТП с патрульной машиной Росгвардии и такси в центре Москвы попало на видео

Момент аварии с полицейской машиной и такси в центре Москвы попал на видео, запись опубликовал Telegram-канал 112.

ДТП с патрульной машиной в центре Москвы попало на видео
© Газета.Ru

На кадрах видно, что оба кроссовера столкнулись при повороте автомобиля такси налево. Водитель полицейской машины не смог избежать столкновения, его автомобиль вылетел на тротуар. По данным канала, попавшая в аварию Hyundai Santa Fe — это патрульная машина Росгвардии. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что авария произошла у дома №12 на Маросейке, и в результате происшествия пострадал один человек.

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