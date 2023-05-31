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Mash: момент наезда лесовоза на велосипедистку в Нижегородской области попал на видео

В Нижегородской области велосипедистка погибла под колесами лесовоза, момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

Лесовоз задавил велосипедистку в Нижегородской области
© Газета.Ru

Авария произошла утром 31 мая в Балахнинском районе в поселке Первое Мая. Лесовоз задел едущую на велосипеде женщину грузоподъемной конструкцией. Отмечается, что водитель не установил опору должным образом перед выездом на дорогу.

30-летняя девушка скончалась на месте аварии, полиция выясняет обстоятельства происшествия.

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