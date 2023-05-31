Лесовоз задавил велосипедистку в Нижегородской области

В Нижегородской области велосипедистка погибла под колесами лесовоза, момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ni Mash.

Авария произошла утром 31 мая в Балахнинском районе в поселке Первое Мая. Лесовоз задел едущую на велосипеде женщину грузоподъемной конструкцией. Отмечается, что водитель не установил опору должным образом перед выездом на дорогу.