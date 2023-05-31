В ДТП на горной трассе в Крыму погибли три человека
В Симферопольском районе столкнулись «газель» и Renault Duster, в результате чего погибли три человека. Ещё один пострадавший был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.
Как уточняет kp.ru, трагедия произошла около 14:30 на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
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