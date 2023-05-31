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В ДТП на горной трассе в Крыму погибли три человека

В Симферопольском районе столкнулись «газель» и Renault Duster, в результате чего погибли три человека. Ещё один пострадавший был госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В ДТП на горной трассе в Крыму погибли три человека
©  Прокуратура Республики Крым

Как уточняет kp.ru, трагедия произошла около 14:30 на автодороге Симферополь — Алушта — Ялта.

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В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что на улице Покровке в центре Москвы произошла авария, в ходе которой столкнулись полицейский автомобиль и такси.

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