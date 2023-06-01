Во Владивостоке в смертельном ДТП погибли две девушки

Ночью 1 июня на Народном проспекте Владивостока произошло смертельное ДТП. Известно, что 19-летний водитель Nissan Tiida выехал на встречную полосу, где сначала протаранил Toyota, а после столкнулась с Honda.

В результате аварии погибли две 17-летние пассажирки авто. Сам водитель получил травмы и сейчас находится в больнице. Кстати, известно, что водительских прав у него не было.

В настоящее время правоохранители выясняют все подробности ЧП.