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Во Владивостоке в смертельном ДТП погибли две девушки

Ночью 1 июня на Народном проспекте Владивостока произошло смертельное ДТП. Известно, что 19-летний водитель Nissan Tiida выехал на встречную полосу, где сначала протаранил Toyota, а после столкнулась с Honda.

Во Владивостоке в смертельном ДТП погибли две девушки
© ТАСС

В результате аварии погибли две 17-летние пассажирки авто. Сам водитель получил травмы и сейчас находится в больнице. Кстати, известно, что водительских прав у него не было.

В настоящее время правоохранители выясняют все подробности ЧП.

Ранее "Свободная пресса" сообщала о том, что четыре человека пострадали под колесами BMW на Олимпийском проспекте в Мытищах. Предварительно, водитель не справился с управлением и вылетел на тротуар.

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