Екатеринбуржец на Audi сбил ребенка на велосипеде

В Екатеринбурге водитель Audi A3 сбил 10-летенго мальчика на велосипеде. В результате аварии ребенка госпитализировали в детскую больницу, сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

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«Водитель Audi A3 допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по ходу движения машины. В результате ДТП 10-летний мальчик, с различными травмами доставлен в детскую больницу», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла примерно в 21 час 31 мая в поселке Шабровский возле дома на улице Ленина №30. В ГИБДД призвали водителей быть предельно внимательными при движении по сельской местности и быть готовым к появлению детей на дороге.