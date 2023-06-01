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В Волжском ВАЗ разорвало пополам после удара о дерево, два человека погибли

В городе Волжском Волгоградской области 21-летний водитель ВАЗ-21099 не справился с управлением и врезался в дерево. Водитель и пассажирка погибли, еще два человека пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале областного ГУ МВД.

ВАЗ-21099 разорвало пополам после удара о дерево, два человека погибли
© Газета.Ru

«В результате ДТП водитель и 15-летняя девочка-пассажирка от полученных травм скончались на месте. В больницу с травмами доставлены 18-летняя пассажирка и 21-летний пассажир», — отмечается в сообщении полиции.

По предварительным данным от экстренных служб, в результате столкновения с деревом машина разломилась пополам и одна из частей отлетела на несколько метров от другой, уточняет v1.ru.

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