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"Газель" вылетела на остановку и сбила пешеходов после тройного ДТП в Казани

В Казани на пересечении Дубравной улицы и проспекта Победы произошло тройное ДТП, в результате которого фургон «Газель» вылетел на тротуар, где стояли пешеходы. Об этом сообщается в Telegram-канале «МВД по республике Татарстан».

После тройного ДТП "Газель" сбила людей на тротураре
© Газета.Ru

«От удара «Газель» вылетела на тротуар, где стояли пешеходы, ожидая зеленый сигнал светофора для перехода проезжей части. В результате ДТП погиб один пешеход, двое (49-летний мужчина и 33-летняя женщина) госпитализированы», — отмечается в сообщении.

На видеозаписи с камеры наблюдения, запечатлевшей момент инцидента, видно, что водитель фургона перестроился из крайнего левого ряда правее, после этого в заднюю часть «Газели» врезался самосвал «КамАЗ». От удара фургон отбросило на тротуар.

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