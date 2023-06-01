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Пожилой автомобилист врезался в бетонный блок у офиса Олафа Шольца в Берлине

В Берлине 81-летний водитель врезался в бетонное ограждение у офиса канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщает Tagesspiegel. Инцидент произошел накануне поздно вечером.

Автомобиль протаранил ограждение офиса канцлера Германии
© Газета.Ru

«Это было обычное дорожно-транспортное происшествие, а не нападение. Камень сдвинули примерно на три метра. Мы отодвинем его назад», — приводит издание слова представителя местной полиции.

По его данным, пожилой водитель после ДТП был госпитализирован. Предположительно, он не справился с управлением при входе в поворот и врезался в бетонное ограждение Федеральной канцелярии.

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