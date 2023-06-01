Водитель помог предотвратить взрыв загоревшейся машины

По его данным, автомобиль BMW, которым управляла 26-летняя женщина, загорелся на ходу в ночь на 1 июня. Водитель, пытаясь сбить пламя, начала двигаться на машине из стороны в сторону, а затем остановилась и выпрыгнула из машины. На помощь ей пришел один из водителей, который начал тушить пламя и помог избежать полного уничтожения и взрыва машины.