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В Краснодаре водитель помог потушить загоревшийся на ходу автомобиль

В Краснодаре водитель, ставший очевидцем пожара в движущемся автомобиле, помог потушить пламя и предотвратить взрыв и полное уничтожение авто. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

Водитель помог предотвратить взрыв загоревшейся машины
© Телеграм-канал ЧП Краснодар

По его данным, автомобиль BMW, которым управляла 26-летняя женщина, загорелся на ходу в ночь на 1 июня. Водитель, пытаясь сбить пламя, начала двигаться на машине из стороны в сторону, а затем остановилась и выпрыгнула из машины. На помощь ей пришел один из водителей, который начал тушить пламя и помог избежать полного уничтожения и взрыва машины.

На место также прибыли пожарные. На фото с места происшествия видно, что у BMW оплавился передний бампер в правой части автомобиля.

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