$80.97-0.0386.58+0.08

Огромная дыра появилась на асфальте в российском городе

На тротуаре в Омске появилась огромная дыра. Широкое отверстие образовалось после того, как обвалилось асфальтовое покрытие, передает NGS55.

Огромная дыра появилась на улице Омска
© Lenta.ru

Инцидент произошел 1 июня на улице Красный Путь напротив библиотеки имени Пушкина и рядом с памятником архитектуры «Дом жилой И. А. Каргенюк». Вместе с частью асфальта в яму провалился дорожный знак, среди населения пострадавших нет. Мэрия российского города устранила дыру, засыпав ее щебнем.

«Специалистами ресурсоснабжающей организации провал устранен. Ограждения имеются. Восстановление асфальтового покрытия на основании правил благоустройства будет выполнено до 10 июня 2023 года», — заявили в ведомстве. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, асфальт провалился из-за повреждения на подземных коммунальных сетях.

В мае в Иркутской области асфальт сошел с дорог вместе со снегом. Губернатор региона Игорь Кобзев подтвердил наличие такой проблемы и заявил, что местные жители часто обращаются с просьбой ее решить. По его словам, каждый год проводится ремонт асфальта, однако ямы появляются вновь.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий