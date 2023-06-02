Огромная дыра появилась на улице Омска

На тротуаре в Омске появилась огромная дыра. Широкое отверстие образовалось после того, как обвалилось асфальтовое покрытие, передает NGS55.

Инцидент произошел 1 июня на улице Красный Путь напротив библиотеки имени Пушкина и рядом с памятником архитектуры «Дом жилой И. А. Каргенюк». Вместе с частью асфальта в яму провалился дорожный знак, среди населения пострадавших нет. Мэрия российского города устранила дыру, засыпав ее щебнем.

«Специалистами ресурсоснабжающей организации провал устранен. Ограждения имеются. Восстановление асфальтового покрытия на основании правил благоустройства будет выполнено до 10 июня 2023 года», — заявили в ведомстве. По словам мэра Омска Сергея Шелеста, асфальт провалился из-за повреждения на подземных коммунальных сетях.