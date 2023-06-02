На Сахалине водитель самосвала врезался в припаркованные машины и умер

«68-летний водитель транспортного средства Hyundai Gold, двигаясь в сторону ул. Окружной, не справился с управлением и совершил наезд на автомобили Daihatsu Mira и Toyota Raum, припаркованные слева по ходу движения транспортного средства», — отмечается в сообщении.