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На Сахалине водитель самосвала врезался в припаркованные машины и умер

На Сахалине в городе Корсаков самосвал протаранил два припаркованных легковых автомобиля, сообщается в Telegram-канале «УГИБДД Сахалинской области».

На Сахалине водитель самосвала врезался в припаркованные машины и умер
© УГИБДД по Сахалинской области

«68-летний водитель транспортного средства Hyundai Gold, двигаясь в сторону ул. Окружной, не справился с управлением и совершил наезд на автомобили Daihatsu Mira и Toyota Raum, припаркованные слева по ходу движения транспортного средства», — отмечается в сообщении.

Водитель грузовика позднее скончался в машине скорой помощи. На фотографиях видно, что самосвал и припаркованные легковые машины в результате ДТП оказались в кювете. Кабина самосвала получила небольшие механические повреждения.

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