На Сахалине водитель самосвала врезался в припаркованные машины и умер
На Сахалине в городе Корсаков самосвал протаранил два припаркованных легковых автомобиля, сообщается в Telegram-канале «УГИБДД Сахалинской области».
«68-летний водитель транспортного средства Hyundai Gold, двигаясь в сторону ул. Окружной, не справился с управлением и совершил наезд на автомобили Daihatsu Mira и Toyota Raum, припаркованные слева по ходу движения транспортного средства», — отмечается в сообщении.
Водитель грузовика позднее скончался в машине скорой помощи. На фотографиях видно, что самосвал и припаркованные легковые машины в результате ДТП оказались в кювете. Кабина самосвала получила небольшие механические повреждения.