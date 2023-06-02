В Ленобласти в ДТП с лосем пострадало пять человек

Лось стал причиной страшного ДТП с участием двух машин в Ленобласти, в результате которого пострадало пять человек. Об этом пишет «АиФ».

Авария произошла утром 2 июня между Хапо-Ое и Невской Дубровкой в Всеволожском районе. На дорогу перед проезжающим Ford Focus выбежал лось. Водитель не успел вовремя среагировать и наехал на животное, а после вылетел на полосу встречного движения. В это время навстречу ехала Skoda Octavia.

В результате пострадали трое мужчин и две женщины. В Ford оказались зажатыми 45-летний водитель и 43-летний пассажир, их пришлось вырезать из машины. Из Skoda 50-летний водитель и двое пассажирок 40 и 59 лет смогли выбраться самостоятельно. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. На место происшествия выехала дежурная смена 101-й пожарной части.