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В Ленобласти водитель Ford Focus попал в ДТП на встречке после столкновения с лосем

В Ленинградской области автомобиль Ford Focus столкнулся с лосем, вылетел на встречную полосу и врезался в Skoda Octavia, три человека пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Лось спровоцировал лобовую аварию двух машин в Ленобласти
© Газета.Ru

ДТП произошло рано утром на дороге «Новая Пустошь — Невская Дубровка». Водитель Ford сбил выбежавшего на дорогу лося, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» в тяжелом состоянии, а также его пассажир, данные которого на настоящий момент также не установлены, и водитель автомобиля «Шкода» — оба в состоянии средней степени тяжести — госпитализированы», — отмечается в сообщении полиции.

На фотографии с места аварии, которую опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке», видно, что после ДТП Ford оказался в кювете, у него сильно деформирован кузов. У встречной Skoda Octavia разбита передняя часть.

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