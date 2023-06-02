Лось спровоцировал лобовую аварию двух машин в Ленобласти

В Ленинградской области автомобиль Ford Focus столкнулся с лосем, вылетел на встречную полосу и врезался в Skoda Octavia, три человека пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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ДТП произошло рано утром на дороге «Новая Пустошь — Невская Дубровка». Водитель Ford сбил выбежавшего на дорогу лося, а затем выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Skoda.

«В результате ДТП водитель автомобиля «Форд» в тяжелом состоянии, а также его пассажир, данные которого на настоящий момент также не установлены, и водитель автомобиля «Шкода» — оба в состоянии средней степени тяжести — госпитализированы», — отмечается в сообщении полиции.