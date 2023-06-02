На трассе в Бурятии произошло смертельное ДТП

Автомобиль Toyota врезался в школьный автобус ГАЗ на трассе в Бурятии, погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

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По данным полиции, водитель Toyota Probox двигался со стороны Иркутска. Автобус при этом следовал без пассажиров.

«В результате ДТП водитель и пассажирка легкового транспортного средства 1949 г.р. погибли на месте происшествия. Водитель автобуса и пассажир легкового автомобиля 1943 г.р. получили травмы», — отмечается в сообщении республиканского МВД.