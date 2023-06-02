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В Бурятии при столкновении автомобиля и школьного автобуса погибли 2 человека

Автомобиль Toyota врезался в школьный автобус ГАЗ на трассе в Бурятии, погибли водитель и пассажирка легкового автомобиля. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД республики.

На трассе в Бурятии произошло смертельное ДТП
© Газета.Ru

По данным полиции, водитель Toyota Probox двигался со стороны Иркутска. Автобус при этом следовал без пассажиров.

«В результате ДТП водитель и пассажирка легкового транспортного средства 1949 г.р. погибли на месте происшествия. Водитель автобуса и пассажир легкового автомобиля 1943 г.р. получили травмы», — отмечается в сообщении республиканского МВД.

В Прибайкальском районе, на участке, где произошло ДТП, скопилась большая пробка и организовано реверсивное движение, уточняет Telegram-канал «Информ Полис». На фото и видео с места происшествия видно, что столкновение было лобовым.

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