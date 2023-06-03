В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На фото с места происшествия видно, что для проезда свободна только одна полоса дороги в тоннеле из трех. Легковая машина, участвовавшая в аварии, получила сильные механические повреждения. Кроме того, в двух правых полосах остановились минимум два грузовых автомобиля. На место ДТП прибыли пожарные.