В Лефортовском тоннеле в Москве произошло массовое ДТП

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле на востоке Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе ДТП затруднено — рекомендуем объезжать данный участок», — отмечается в сообщении.
На фото с места происшествия видно, что для проезда свободна только одна полоса дороги в тоннеле из трех. Легковая машина, участвовавшая в аварии, получила сильные механические повреждения. Кроме того, в двух правых полосах остановились минимум два грузовых автомобиля. На место ДТП прибыли пожарные.
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