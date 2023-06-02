На МКАДе эвакуатор столкнулся с грузовиком

Серьезное ДТП произошло на 95-м километре МКАД. Эвакуатор столкнулся с грузовиком. Пострадал один человек. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

По предварительным данным водитель эвакуатора столкнулся с грузовым транспортным средством. В результате пострадал водитель эвакуатора. По некоторым данным, он оказался заблокирован в машине. Чтобы достать пострадавшего, специалистам пришлось резать металл.