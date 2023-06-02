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На МКАДе эвакуатор столкнулся с грузовиком

Серьезное ДТП произошло на 95-м километре МКАД. Эвакуатор столкнулся с грузовиком. Пострадал один человек. Об этом сообщили в Дептрансе Москвы.

По предварительным данным водитель эвакуатора столкнулся с грузовым транспортным средством. В результате пострадал водитель эвакуатора. По некоторым данным, он оказался заблокирован в машине. Чтобы достать пострадавшего, специалистам пришлось резать металл.

Движение в районе происшествия затруднено, оно осуществляется по 1 полосе. На месте работают оперативные службы города. Установление обстоятельств ДТП на контроле в прокуратуре Восточного административного округа.

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