Малолетний водитель на Toyota устроил гонки с гаишниками

В Татарстане 12-летний мальчик на автомобиле пытался скрыться от ДПС и врезался в светофор
В Татарстане 12-летний мальчик за рулем автомобиля Toyota пытался скрыться от погнавшихся за ним сотрудников ГИБДД, но не справился с управлением и протаранил забор и светофор. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.
Инцидент произошел 1 июня в Лениногорске. Водитель 2010 года рождения не подчинился требованию полицейского об остановке и спровоцировал погоню, а в ее ходе неоднократно нарушал ПДД.
«Далее совершил наезд на препятствие в виде забора, не справился с управлением, не выбрал скорость обеспечивающую безопасность движения и совершил наезд на столб, светофор, дорожный знак, после чего пытался скрыться», — уточняется в сообщении МВД.
Малолетний водитель Toyota был задержан и госпитализирован в больницу города Набережные Челны. На видеозаписи инцидента видно, что погоня произошла ночью во время дождя. Водитель на повороте вылетел на встречную полосу и врезался в препятствие.