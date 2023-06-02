Малолетний водитель на Toyota устроил гонки с гаишниками

В Татарстане 12-летний мальчик за рулем автомобиля Toyota пытался скрыться от погнавшихся за ним сотрудников ГИБДД, но не справился с управлением и протаранил забор и светофор. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского МВД.

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Инцидент произошел 1 июня в Лениногорске. Водитель 2010 года рождения не подчинился требованию полицейского об остановке и спровоцировал погоню, а в ее ходе неоднократно нарушал ПДД.

«Далее совершил наезд на препятствие в виде забора, не справился с управлением, не выбрал скорость обеспечивающую безопасность движения и совершил наезд на столб, светофор, дорожный знак, после чего пытался скрыться», — уточняется в сообщении МВД.