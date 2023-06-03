$80.88-0.0987.10+0.52

ГУ МЧС: в Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в ДТП с участием 12 машин

Утром 3 июня в Санкт-Петербурге пострадали 16 человек в результате столкновения 12 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, передает ТАСС.

В Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в ДТП с участием 12 машин
© РИА «Новости»

Отмечается, что ДТП произошло на Софийской улице у дома 52.

Информация об аварии во Фрунзенском районе поступила 3 июня в 08:43 мск. К устранению последствий ДТП от МЧС задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате столкновения легковой машины и «Газели» в Воротынском районе Нижегородской области.

До этого стало известно о массовой аварии с участием автомобиля каршеринга на Митинской улице в Москве. 31 мая арендованный Nissan Qashqai врезался в припаркованные машины, повреждения получили шесть автомобилей. В результате ДТП водителя автомобиля каршеринга, мужчину 1987 года рождения, госпитализировали с травмой ноги.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий