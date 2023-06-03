В Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в ДТП с участием 12 машин

Утром 3 июня в Санкт-Петербурге пострадали 16 человек в результате столкновения 12 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, передает ТАСС.
Отмечается, что ДТП произошло на Софийской улице у дома 52.
Информация об аварии во Фрунзенском районе поступила 3 июня в 08:43 мск. К устранению последствий ДТП от МЧС задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате столкновения легковой машины и «Газели» в Воротынском районе Нижегородской области.
До этого стало известно о массовой аварии с участием автомобиля каршеринга на Митинской улице в Москве. 31 мая арендованный Nissan Qashqai врезался в припаркованные машины, повреждения получили шесть автомобилей. В результате ДТП водителя автомобиля каршеринга, мужчину 1987 года рождения, госпитализировали с травмой ноги.