В Санкт-Петербурге 16 человек пострадали в ДТП с участием 12 машин

Утром 3 июня в Санкт-Петербурге пострадали 16 человек в результате столкновения 12 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, передает ТАСС.

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Отмечается, что ДТП произошло на Софийской улице у дома 52.

Информация об аварии во Фрунзенском районе поступила 3 июня в 08:43 мск. К устранению последствий ДТП от МЧС задействованы три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в результате столкновения легковой машины и «Газели» в Воротынском районе Нижегородской области.