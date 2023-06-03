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На МКАДе таксист влетел в стоящий на полосе автомобиль

Сегодня на Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло столкновение двух транспортных средств. Видео инцидента опубликовал департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале. Там видно, как автомобиль такси влетел в стоящую на трассе машину.

На МКАДе таксист влетел в стоящий на полосе автомобиль
© Вести Подмосковья

Инцидент случился на внутренней стороне 6-го километра МКАД. Видно, что мужчина остановил свой автомобиль на проезжей части и открыл капот. Он вышел из машины и буквально через несколько секунд в него влетел таксист. После столкновения стоящая на полосе машина загорелась, а ее водитель отлетел на несколько метров. Информации о его состоянии нет.

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов. Данные о пострадавших уточняются. В Дептрансе напомнили водителям о запрете остановки транспортных средств на автомагистрали, а также предупредили о возможном возникновении заторов на данном участке трассы.

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