На МКАДе таксист влетел в стоящий на полосе автомобиль

Сегодня на Московской кольцевой автодороге (МКАД) произошло столкновение двух транспортных средств. Видео инцидента опубликовал департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале. Там видно, как автомобиль такси влетел в стоящую на трассе машину.

Инцидент случился на внутренней стороне 6-го километра МКАД. Видно, что мужчина остановил свой автомобиль на проезжей части и открыл капот. Он вышел из машины и буквально через несколько секунд в него влетел таксист. После столкновения стоящая на полосе машина загорелась, а ее водитель отлетел на несколько метров. Информации о его состоянии нет.