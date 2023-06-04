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В Москве перевернулось такси с двумя детьми и женщиной

В Москве на проспекте Генерала Дорохова перевернулось такси, сообщает «360» по ссылкой на источник. В салоне помимо водителя находилась женщина и двое ее детей-подростков.

Такси перевернулось в Москве: пострадали женщина и двое детей
© news.ru

Такси Kia Rio перевернулось после столкновения с поливоуборочным КамАЗом. Пассажиров госпитализировали: 43-летняя мать получила резаные раны лица и рук. У одного из 15-летних подростков предварительно диагностирован перелом лопатки и скулы, другого ребенка отправили в медучреждение для дальнейшего осмотра. О судьбе водителя не сообщается.

Ранее в Москве на МКАД такси протаранило остановившийся посреди шоссе автомобиль. После столкновения стоявшая на аварийке машина загорелась. Судя по опубликованным кадрам, водителя, стоявшего рядом с машиной, от удара отбросило в сторону, на нем загорелась одежда. О состоянии автомобилиста не сообщается.

До этого в Санкт-Петербурге произошла авария с участием грузовика и легковых автомобилей. На опубликованных в Сети кадрах Iveco с 36-летним мужчиной за рулем вылетает через разделительную полосу и сминает встречные машины.

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