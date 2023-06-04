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Фельдшер погибла в аварии с перевернувшейся машиной скорой помощи в Липецке

В Липецке автомобиль скорой помощи перевернулся после ДТП, погибла фельдшер. Об этом сообщает gorod48.ru.

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП и перевернулся
© Газета.Ru

Отмечается, что инцидент произошел 4 июня на площади Франценюка. По словам очевидцев, водитель Opel не пропустил двигавшийся с включенной сиреной со стороны площади Мира автомобиль скорой помощи. После столкновения «скорая» перевернулась, а Opel врезался в забор.

В результате аварии погибла фельдшер, которая ехала в машине скорой помощи.

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