Автомобиль скорой помощи попал в ДТП и перевернулся

В Липецке автомобиль скорой помощи перевернулся после ДТП, погибла фельдшер. Об этом сообщает gorod48.ru.

Отмечается, что инцидент произошел 4 июня на площади Франценюка. По словам очевидцев, водитель Opel не пропустил двигавшийся с включенной сиреной со стороны площади Мира автомобиль скорой помощи. После столкновения «скорая» перевернулась, а Opel врезался в забор.