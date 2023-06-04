Автомобиль врезался в дерево и загорелся в Саратове

В Саратове автомобиль Lifan врезался в дерево и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов» со ссылкой на Госавтоинспекцию города. Водитель погиб.

Отмечается, что инцидент произошел сегодня в Заводском районе. По предварительным данным, примерно в 7.40 напротив дома № 3 по 5-му Лесопильному проезду водитель автомобиля Lifan выехал в кювет и врезался в дерево. После этого машина загорелась. Водитель погиб.