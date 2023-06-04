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В Саратове водитель погиб в загоревшемя после ДТП автомобиле Lifan

В Саратове автомобиль Lifan врезался в дерево и загорелся. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Саратов» со ссылкой на Госавтоинспекцию города. Водитель погиб.

Автомобиль врезался в дерево и загорелся в Саратове
© Соцсети

Отмечается, что инцидент произошел сегодня в Заводском районе. По предварительным данным, примерно в 7.40 напротив дома № 3 по 5-му Лесопильному проезду водитель автомобиля Lifan выехал в кювет и врезался в дерево. После этого машина загорелась. Водитель погиб.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

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