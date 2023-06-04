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Автобус с 47 пассажирами загорелся на ходу в Иркутской области

В Иркутской области во время движения по трассе загорелся автобус, в котором находились 47 пассажиров, сообщает пресс-служба главного управления МВД по региону в Telegram-канале. Водитель остановил горящий автобус, который двигался по маршруту Усть-Кут — Иркутск, и высадил людей, никто из находившихся в салоне транспортного средства не пострадал.

Автобус с пассажирами загорелся на ходу в Иркутской области
© ГУ МВД России по Иркутской области

Предварительно установлено, что вчера вечером на 343-м км федеральной автомобильной дороги А-331 «Вилюй» в районе рп. Видим Нижнеилимского района произошло возгорание пассажирского транспортного средства, которое двигалось по маршруту «г. Усть-Кут — г. Иркутск», — говорится в сообщении.

Накануне в Москве на МКАД вспыхнула машина после столкновения с такси. Оно протаранило остановившийся посреди шоссе автомобиль, после чего стоявшая на аварийке машина загорелась.

Ранее на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге водитель попал в аварию, облил свой Maybach бензином и поджег. Мужчина не справился с управлением, влетел в ограждение и спровоцировал ДТП, потом купил на ближайшей заправке топливо и избавился от машины.

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