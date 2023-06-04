Два подростка пострадали в ДТП с автомобилем в Подмосковье

В Ступино пенсионер на Audi врезался в квадроцикл с подростками
В подмосковном городе Ступино столкнулись легковой автомобиль и квадроцикл с подростками. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».
«В Ступино подростки катались на квадроцикле по дороге, и в них врезалась легковушка. В итоге от столкновения искорежило оба транспортных средства, а 13-летние водитель квадроцикла и пассажирка госпитализированы», -— говорится в сообщении.
Отмечается, что за рулем легковушки в момент столкновения находился 65-летний водитель. Он не пострадал. Судя по фото, автомобиль Audi получил серьезные повреждения передней части. У него помят капот, повреждены решетка радиатора и бампер. У квадроцикла видимых повреждений нет.