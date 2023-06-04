$80.88-0.0987.10+0.52

В Ступино пенсионер на Audi врезался в квадроцикл с подростками

В подмосковном городе Ступино столкнулись легковой автомобиль и квадроцикл с подростками. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Два подростка пострадали в ДТП с автомобилем в Подмосковье
© Соцсети

«В Ступино подростки катались на квадроцикле по дороге, и в них врезалась легковушка. В итоге от столкновения искорежило оба транспортных средства, а 13-летние водитель квадроцикла и пассажирка госпитализированы», -— говорится в сообщении.

Отмечается, что за рулем легковушки в момент столкновения находился 65-летний водитель. Он не пострадал. Судя по фото, автомобиль Audi получил серьезные повреждения передней части. У него помят капот, повреждены решетка радиатора и бампер. У квадроцикла видимых повреждений нет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий