Движение перед Алабяно-Балтийском тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова перекрыто из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.