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Движение перед Алабяно-Балтийском тоннелем перекрыто из-за возгорания автомобиля

Движение перед Алабяно-Балтийском тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова перекрыто из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.

Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

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