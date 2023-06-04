Движение перед Алабяно-Балтийском тоннелем перекрыто из-за возгорания автомобиля
Движение перед Алабяно-Балтийском тоннелем в сторону проспекта Маршала Жукова перекрыто из-за возгорания автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«В Алабяно-Балтийском тоннеле произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении.
Отмечается, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.