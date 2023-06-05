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На трассе в Приангарье загорелся автобус с 47 пассажирами

Полиция и прокуратура разбираются в обстоятельствах ЧП на федеральной трассе в Нижнеилимском районе Иркутской области, где загорелся автобус с пассажирами.

На трассе в Приангарье загорелся автобус с 47 пассажирами
© ГУ МВД России по Иркутской области

По информации ГИБДД, инцидент произошел в субботу вечером на 343 километре федеральной автодороги А-331 "Вилюй". В окрестностях поселка Видим вспыхнул междугородний автобус с 47 пассажирами, двигавшийся из Усть-Кута в столицу региона.

Водителю удалось вовремя остановить транспортное средство, и все находившиеся в нем люди успели покинуть салон. Пострадавших нет. Пассажиры доставлены к месту назначения на резервном автобусе, рассказали в областном главке МВД.

Сотрудники полиции проводят проверку в связи с возгоранием. Ее поставила на контроль прокуратура.

Надзорному ведомству предстоит дать оценку исполнению законодательства о безопасности пассажирских перевозок.

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