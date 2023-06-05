Автомобиль с людьми сорвался в пропасть в Приморском крае

В Приморье автомобиль с людьми рухнул в пропасть
В Находке в 30-метровую пропасть рухнула иномарка Suzuki Jimny с людьми.
Как сообщает РЕН ТВ, на момент инцидента в салоне находились водитель и женщина-пассажир.
К счастью, оба выжили и смогли самостоятельно выбраться из смятой машины. Пострадавшие госпитализированы.
Как ранее сообщала «Свободная пресса», смертельное ДТП произошло в Нижегородской области на федеральной автотрассе М7. Автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Газон».
В результате ДТП водитель и три пассажира Nissan, из них двое детей, скончались. Ещё одна женщина и ребенок из Nissan были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.