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В Приморье автомобиль с людьми рухнул в пропасть

В Находке в 30-метровую пропасть рухнула иномарка Suzuki Jimny с людьми.

Автомобиль с людьми сорвался в пропасть в Приморском крае
© Управление МЧС РФ по Приморскому краю

Как сообщает РЕН ТВ, на момент инцидента в салоне находились водитель и женщина-пассажир.

К счастью, оба выжили и смогли самостоятельно выбраться из смятой машины. Пострадавшие госпитализированы.

Полицейский устроил массовое смертельное ДТП в Подмосковье

Как ранее сообщала «Свободная пресса», смертельное ДТП произошло в Нижегородской области на федеральной автотрассе М7. Автомобиля Nissan выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Газон».

В результате ДТП водитель и три пассажира Nissan, из них двое детей, скончались. Ещё одна женщина и ребенок из Nissan были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии. Водитель грузовика не пострадал.

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