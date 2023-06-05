Иллюзионист Сафронов попал в аварию из-за собаки
Иллюзионист Сергей Сафронов в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ рассказал, что попал в ДТП из-за собаки.
Сафронов объяснил, что ехал с дачи на съемки. Однако в один момент собака выбежала на дорогу, из-за чего телеведущему пришлось резко свернуть с дороги.
"Вдруг собачка выбегает, я сразу по тормозам, резина потеряла сцепку с дорогой и начала скользить. Я понимаю: вот собачка, здесь бетонные столбы, которые огораживают дорогу, а здесь — кювет. Сразу принимаю решение: надо ползти туда, в кювет", - поделился он.
По словам Сафронова, из-за скользкой дороги он скатился на автомобиле. Из-за этого ему пришлось позвонить на работу и рассказать о случившейся аварии. Иллюзионист не получил серьезных травм.
"Аккуратненько так сполз и чуть головой ударился в стеклышко от неожиданности. Буквально минут через пять из-за угла выезжает кран "Ивановец". Я даже не успел сказать: "Ребята, помогите", — они тут же выпрыгнули, зацепили, достали. Я их, конечно, успел отблагодарить. И я грязный, мокрый, но счастливый поехал дальше и успел на съемки", - поделился Сафронов.