Иллюзионист Сафронов попал в аварию из-за собаки

"Аккуратненько так сполз и чуть головой ударился в стеклышко от неожиданности. Буквально минут через пять из-за угла выезжает кран "Ивановец". Я даже не успел сказать: "Ребята, помогите", — они тут же выпрыгнули, зацепили, достали. Я их, конечно, успел отблагодарить. И я грязный, мокрый, но счастливый поехал дальше и успел на съемки", - поделился Сафронов.