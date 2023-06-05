В Петербурге автомобиль сбил женщину на тротуаре

В Санкт-Петербурге автомобиль Skoda сбил женщину и врезался в дом после ДТП
В Санкт-Петербурге полицией проводится проверка обстоятельств ДТП в Петроградском районе, в котором пострадали два человека. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».
«4 июня около 20.50 у дома 16 по улице Воскова водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигаясь по главной дороге не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo. После столкновения автомобиль Skoda Octavia совершил наезд на стоявшую на тротуаре 41-летнюю женщину», — говорится в сообщении.
Судя по видео, автомобиль Skoda Octavia, после того, как сбил женщину, врезался в жилой дом.
Отмечается, что женщина и водитель Skoda Octavia доставлены в больницу с травмами. Полиция проводит проверку, устанавливает причины и обстоятельства произошедшего ДТП.