В Петербурге автомобиль сбил женщину на тротуаре

«4 июня около 20.50 у дома 16 по улице Воскова водитель, управляя автомобилем Skoda Octavia, двигаясь по главной дороге не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo. После столкновения автомобиль Skoda Octavia совершил наезд на стоявшую на тротуаре 41-летнюю женщину», — говорится в сообщении.