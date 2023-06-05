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В Австралии в ДТП с верблюдами погиб водитель школьного автобуса

В Австралии водитель школьного автобуса погиб после столкновения с верблюдами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

В ДТП с верблюдами погиб водитель школьного автобуса
© Газета.Ru

Инцидент произошел в штате Квинсленд утром в понедельник. Автобус, который ехал за школьниками, врезался в двух верблюдов. Водителя доставили в больницу, однако он умер от полученных в ДТП травм.

Как заявил заводчик верблюдов Джон Ричардсон, оба животных также погибли. Полиция перекрыла дорогу на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

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