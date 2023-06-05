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Видеорегистратор зафиксировал момент наезда локомотива на грузовик в Севастополе

Госавтоинспекция Севастополя привлекла к ответственности водителя за нарушение правила выезда на железнодорожный переезд. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Севастополя».

Видеорегистратор зафиксировал момент наезда локомотива на грузовик в Севастополе
© Газета.Ru

«Сегодня около 12 часов 00 минут 48-летний водитель грузового автомобиля Isuzu при проезде железнодорожного переезда на запрещающий сигнал светофора совершил столкновение с локомотивом поезда», — говорится в сообщении.

Отмечается, что от удара грузовик получил повреждения кузова и выехал за пределы проезжей части. В ДТП никто не пострадал. Водитель Isuzu привлечен к административной ответственности за выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, а также управление автомобилем у которого не оформлена диагностическая карта.

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