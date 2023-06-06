В Новосибирской области семья прокурора попала в ДТП, погиб ребенок

В Новосибирской области прокурор Купинского района Антон Бальков попал в ДТП, перевернувшись на автомобиле Mitsubishi Outlander. Об этом сообщает ngs.ru со ссылкой на собственные источники, в том числе информацию из приемной главы районной администрации.
По данным издания, инцидент произошел на проселочной дороге в минувшие выходные. Автомобиль, в котором прокурор ехал с семьей, перевернулся. В результате аварии погиб ребенок, остальные пассажиры и водитель находятся в больнице, утверждает ngs.ru. Официальных комментариев об инциденте не последовало.