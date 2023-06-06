Дочь Михаила Пореченкова попала в ДТП в Москве

Авария произошла на Центральной улице поселка Толстопальцево. Автомобиль Пореченковой столкнулся со скутером. По предварительным данным, дочь актера не пострадала, водителя скутера осматривают медики, пишет «112». » Ранее в ДТП в Москве попал телеведущий Дмитрий Дибров. Его автомобиль Mercedes врезался в полицейский микроавтобус при перестроении. Никто из участников аварии не пострадал.