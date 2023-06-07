$81.25-0.0886.95-0.08

Под Иркутском три человека погибли в ДТП с микроавтобусами и грузовиком

Двое мужчин и женщина получили смертельные травмы при столкновении грузовика и двух микроавтобусов в Жигаловском районе Иркутской области.

Под Иркутском три человека погибли в ДТП с микроавтобусами и грузовиком
© Управление ГИБДД по Иркутской области

По предварительным данным полиции, во вторник около 18 часов по местному времени на 140 километре автомобильной дороги "Жигалово - Казачинское" произошла авария с участием двух автомобилей Toyota Hiace и большегруза МАЗ, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В результате ДТП три человека получили тяжелые травмы и скончались до приезда скорой помощи - это двое мужчин и женщина. Пострадал еще один пассажир, врачи оказывают ему помощь.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося и устанавливают личности погибших.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители