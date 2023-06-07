Под Иркутском три человека погибли в ДТП с микроавтобусами и грузовиком

Двое мужчин и женщина получили смертельные травмы при столкновении грузовика и двух микроавтобусов в Жигаловском районе Иркутской области.

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По предварительным данным полиции, во вторник около 18 часов по местному времени на 140 километре автомобильной дороги "Жигалово - Казачинское" произошла авария с участием двух автомобилей Toyota Hiace и большегруза МАЗ, сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

В результате ДТП три человека получили тяжелые травмы и скончались до приезда скорой помощи - это двое мужчин и женщина. Пострадал еще один пассажир, врачи оказывают ему помощь.