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В Новосибирске водители УАЗа и Lexus дважды подрались из-за ДТП

В Новосибирске водители УАЗ «Патриот» и Lexus RX дважды подрались на дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».

В Новосибирске водители УАЗа и Lexus дважды подрались из-за ДТП
© Газета.Ru

По его данным, инцидент произошел на улице Кропоткина. Во время первой драки водитель Lexus разбил лицо своему оппоненту. После этого владелец отечественного внедорожника намеренно врезался в Lexus и драка продолжилась. Во время второго эпизода водителю УАЗа удалось повалить оппонента на землю и избить.

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