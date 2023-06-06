Сбитый дочерью Пореченкова 18-летний хоккеист впал в кому
Сбитый дочерью Михаила Пореченкова хоккеист впал в кому. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Согласно предварительным данным, сбитым оказался 18-летний спортсмен из Москвы Александр Понаровский. В данный момент врачи оценивают его состояние как тяжёлое – от столкновения с автомобилем Александра отбросило на несколько метров, в результате чего он получил переломы и многочисленные травмы. Как сообщают родственники юноши, пострадавший впал в кому. Сейчас он находится в реанимации, где врачи пытаются спасти его жизнь.
6 июня в СМИ появилась информация о том, что дочь актёра Пореченкова, находясь за рулём иномарки, сбила человека в деревне Толстопальцево. Её мать в разговоре с журналистами назвала эту информацию «чушью».
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