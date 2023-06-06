Сбитый дочерью Пореченкова 18-летний хоккеист впал в кому

Согласно предварительным данным, сбитым оказался 18-летний спортсмен из Москвы Александр Понаровский. В данный момент врачи оценивают его состояние как тяжёлое – от столкновения с автомобилем Александра отбросило на несколько метров, в результате чего он получил переломы и многочисленные травмы. Как сообщают родственники юноши, пострадавший впал в кому. Сейчас он находится в реанимации, где врачи пытаются спасти его жизнь.