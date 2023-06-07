В Приморье обрушился автомобильный мост
Автомобильный мост в Лазовском муниципальном округе Приморского края обрушился под весом грузовика, сообщает ТАСС.
Как следует из сообщения в Telegram-канале приморского минтранса, происшествие случилось на автодороге Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово. Сейчас там открыт проезд по объездной дороге.
Мост не выдержал веса машины, которая везла камень. Грузовик застрял в образовавшемся отверстии.
Аварийно-восстановительные работы начались.
Обрушившийся мост соединяет районный центр Лазо с селами Сокольчи, Черноручье, Валентин и Глазковка.