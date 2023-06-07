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В Приморье обрушился автомобильный мост

Автомобильный мост в Лазовском муниципальном округе Приморского края обрушился под весом грузовика, сообщает ТАСС.

В Приморье обрушился автомобильный мост
© Минтранс Приморского края

Как следует из сообщения в Telegram-канале приморского минтранса, происшествие случилось на автодороге Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово. Сейчас там открыт проезд по объездной дороге.

Мост не выдержал веса машины, которая везла камень. Грузовик застрял в образовавшемся отверстии.

Аварийно-восстановительные работы начались.

Обрушившийся мост соединяет районный центр Лазо с селами Сокольчи, Черноручье, Валентин и Глазковка.

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