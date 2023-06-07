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В Новосибирске собака упала с балкона на припаркованный автомобиль и разбила лобовое стекло

В Новосибирске собака упала с балкона на припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54black».

Упавшая с балкона собака разбила лобовое стекло машины и убежала
© Газета.Ru

Отмечается, что инцидент произошел на улице Есенина. Судя по видео, мужчина с собакой зашли в подъезд многоэтажки, а спустя некоторое время животное упало на припаркованный автомобиль. У машины разбито лобовое стекло. Собака после падения убежала, о ее состоянии ничего неизвестно.

Жители дома подали заявление в полицию, в котором сообщили о возможном жестоком обращении с животным.

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