Упавшая с балкона собака разбила лобовое стекло машины и убежала

В Новосибирске собака упала с балкона на припаркованную машину. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54black».

Отмечается, что инцидент произошел на улице Есенина. Судя по видео, мужчина с собакой зашли в подъезд многоэтажки, а спустя некоторое время животное упало на припаркованный автомобиль. У машины разбито лобовое стекло. Собака после падения убежала, о ее состоянии ничего неизвестно.