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В Домодедово угонщик задавил автовладельца, пытавшегося ему помешать

В городском округе Домодедово Московской области автовладелец погиб, пытаясь воспрепятствовать угону своего автомобиля. Подозреваемый задержан. Об этом сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Угонщик задавил пытавшегося ему помешать владельца машины
© СК РФ по Московской области

Наезд при попытке угона произошел 5 июня в селе Растуново. Автомобиль был припаркован возле частного дома, когда им попытался завладеть неизвестный мужчина.

«На действия злоумышленника отреагировал владелец машины, увидев происходящее. На требование мужчины покинуть салон его автомобиля, подозреваемый начал движение транспортного средства, причинив потерпевшему телесные повреждения. От полученных травм потерпевший скончался», — отмечается в сообщении СК.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело о разбое и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего.

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