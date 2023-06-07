Пассажир такси погиб при столкновении с автовышкой

По его данным, автомобили столкнулись возле Автовского путепровода. Из-за аварии были изменены маршруты автобусов. Пассажир машины погиб на месте, а водитель госпитализирован с тяжелыми травмами. Дорожные рабочие рассказали корреспонденту издания, что автовышка стояла на полосе дороги без ограждения, так как они уже заканчивали работы. При этом дорога была практически пустой. Они предположили, что водитель такси мог быть пьян.