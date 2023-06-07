Водитель после ДТП утонул вместе с автомобилем

Два автомобиля столкнулись под городом Копейск Челябинской области. Об этом сообщает Telegram-канал «МЧС Южный Урал». После ДТП одна из машин съехала в водоем. Водитель погиб.

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«Накануне вечером на центральный пункт связи поступило сообщение о ДТП на автодороге Копейск-Старокамышинск. Столкнулись 2 легковых автомобиля. В результате происшествия одна из легковушек съехала в водоем и затонула», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в другой машине травмы получили два человека. Им оказали помощь сотрудники МЧС и скорой помощи.

В упавшей в водоем машине Chevrolet Niva находился 67-летний водитель. Он погиб.