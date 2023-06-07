В Курске дорожное покрытие провалилось под грузовиком

На Золотой улице в Курске произошел провал грунта, в который провалился движущийся грузовой автомобиль. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Курский бомондъ».

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На кадрах видно, что бортовой автомобиль с краном-манипулятором и бетонными блоками в кузове приблизился к перекрестку, его водитель остановился, чтобы пропустить другие машины и повернуть налево. В этот момент асфальтовое покрытие под сдвоенными задними осями грузовика провалилось, он оказался в образовавшейся яме.