В Курске дорожное покрытие провалилось под грузовиком

На Золотой улице в Курске грузовой автомобиль провалился под землю
На Золотой улице в Курске произошел провал грунта, в который провалился движущийся грузовой автомобиль. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал «Курский бомондъ».
На кадрах видно, что бортовой автомобиль с краном-манипулятором и бетонными блоками в кузове приблизился к перекрестку, его водитель остановился, чтобы пропустить другие машины и повернуть налево. В этот момент асфальтовое покрытие под сдвоенными задними осями грузовика провалилось, он оказался в образовавшейся яме.
После этого водитель машины включил аварийную сигнализацию и вышел из кабины, чтобы осмотреть повреждения. При этом на записи видно, что до проезда грузовика асфальтовое покрытие было ровным, без видимых дефектов. Также на проезжую часть нанесена четкая разметка.