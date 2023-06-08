Рабочие уронили строительную плиту на припаркованные автомобили

В Москве рабочие перекинули строительную плиту через забор и разбили несколько автомобилей
В Москве рабочие, возводящие многоквартирный дом, уронили плиту на припаркованные машины. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что инцидент произошел ночью. Строительная плита упала за забор, где были припаркованы автомобили. Несколько машин получили повреждения кузовов.
Рабочие на стройке решили быстро убрать плиту и убежать, однако из-за грохота проснулись жильцы и сняли происходящее на видео.
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